‘സഹായിക്കണം, പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല’: ഗോവയിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികൾ

പനജി ∙ ലോക്ഡൗണിനെതുടർന്നു ഗോവയിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 150 ഓളം വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ. വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുള്ള യുവാക്കളുടെ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച 21 ദിവസ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു രാജ്യത്തെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ല. ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വരാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഗോവ വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഇവർ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന പണവും ചെലവഴിച്ചാണു നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്.

ലോക്‌ഡൗണിൽ ഗോവയിൽ കുടുങ്ങിയ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ.

എന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും റദ്ദായി. ടിക്കറ്റ് തുക വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇതുവരെ തിരികെകൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പോലും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ലോക്ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടിയുണ്ട്. ഗോവയിലെ കടകൾ പലതും തുറക്കുന്നില്ല. സഹായിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ചിലർ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നും ഈ യുവാക്കൾ പറയുന്നു.

English Summary: Malayalis who worked in Goa Airport stucked during lockdown; struggling for food and necessities