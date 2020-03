കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിഹിതം തേടി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശമ്പളത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിഹിതം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന. കോവിഡ് ബാധയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർഥിച്ചത്.

ചില സംഘടനകൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ചിലർ എതിർത്തു. തുടർ ചർച്ചകൾക്കുശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും. സംസ്ഥാനം പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ടപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kerala government asks government employees to donate one month salary for covid relief