ലോക്ഡൗണിലും ജോലി മുടങ്ങില്ല; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടന്നത് 450 കിലോമീറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കഥകൾക്കിടയിൽ, ഔദ്യോഗിക നിർവഹണത്തിനായി ഒരു പൊലീസുകാരന്റെ നടത്തിയ ത്യാഗത്തിന്റെയും കഥ. ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ മധ്യപ്രദേശിലെ 22 കാരനായ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്താനായി നടന്നത് 450 കിലോമീറ്റർ. കോൺസ്റ്റബിൾ ദിഗ്‌വിജയ് ശർമയാണ് ജന്മസ്ഥലമായ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്ഗഡിലേക്ക് 450 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തത്.



‘പാച്ചോർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും, ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്മാറിയില്ല. മാർച്ച് 25ന് രാവിലെയാണ് ഇറ്റാവയിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 20 മണിക്കൂറോളം നടന്നു. മോട്ടർ ബൈക്കുകളിൽ ലിഫ്റ്റു ചോദിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി രാജ്ഗർഹിൽ എത്തി.

യാത്രയ്ക്കിടെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ചില സാമൂഹിക സംഘടനകൾ ഭക്ഷണം നൽകി. പാച്ചോറിൽ എത്തിയ വിവരം ഇന്‍സ്പെക്ടറെ അറിയിച്ചു. കാലുകൾക്ക് വേദനയുള്ളതിനാൽ വിശ്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടന്‍ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചേരും’– ശർമ പറഞ്ഞു.

2018 ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ദിഗ്‌വിജയ് ശർമ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് സേനയിൽ കോൺസ്റ്റബിളായി ചേർന്നത്. ദുർഘടസ്ഥിതിയിൽ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനായി കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തെത്തിയ ദിഗ്‌വിജയ് ശർമയെ അഭിനന്ദിക്കണം എന്നു കാട്ടി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തെഴുതുമെന്ന് രാജ്ഗഡ് എസ്പി പ്രദീപ് ശർമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Amid Lockdown, Cop Travels 450 km On Foot To Join Duty In Madhya Pradesh