തലയിൽ തുണിക്കെട്ടുകളും, ഒക്കത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളും; കരളലിയിക്കുന്ന ദുരിതയാത്ര

മുംബൈ ∙ പൊരിവെയിലത്തു തലയിൽ തുണിക്കെട്ടുകളും ഒക്കത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നടന്നു നീങ്ങുകയാണവർ. കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ, കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടുമ്പോൾ ലാത്തിയുമായി ഓടിയടുക്കുന്ന പൊലീസുകാർ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൈറണുമായി പാഞ്ഞുവരുന്ന പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ. പിന്നെ ചിതറിയോട്ടം. മറ്റിടങ്ങളിലേതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളിലും കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച.



ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും പലായനം ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് മുംബൈയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞവർ വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും കോവിഡ് ഭീതി വർധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ തൂക്കാവുന്നവ മാത്രമെടുത്തു നാട്ടിലേക്കു നടക്കുന്നത്. അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഇറക്കി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറികളിലും മറ്റും ജീവൻ പണയംവച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒട്ടേറെപ്പേർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ അത്തരം ശ്രമങ്ങളും വിഫലമാകുന്നു.

കർണാടകത്തിലേക്കു മടക്കയാത്ര നടത്തുകയായിരുന്ന 2 കണ്ടെയ്നർ ലോറികളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 63 പേരെ നവിമുംബൈ പൊലീസ് പിടികൂടി. 22 പുരുഷൻമാരും 25 സ്ത്രീകളും 16 കുട്ടികളുമാണ് പിടിയിലായത്. ‌ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. യുപിയിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്ന ട്രക്കിൽ നിന്ന് 64 പേരെ സാക്കിനാക്കയിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ട്രക്ക് ഉടമകളായ സഹോദരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പലായനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇന്നലെയും ആവർത്തിച്ചു.

