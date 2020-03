ഡൽഹിയിൽ പ്രഭാത നടത്തം നിരോധിച്ചു; ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ നടപടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭാത നടത്തത്തിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഡൽഹി പൊലീസ്. പ്രഭാത നടത്തം ലോക്ഡൗണിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി പാർക്കുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കും.

‘രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും സെക്‌ഷൻ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കരുതെന്നും വീടുകളിൽ താമസിക്കണമെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഇത് കഠിനമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസും സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ആളുകളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വീടിനകത്ത് തുടരാനാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്’– ജോയിന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ശാലിനി സിങ് പറഞ്ഞു.

നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തതിനും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരാൾക്കെതിരെ ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 188 പ്രകാരം കേസെടുക്കാം. ഇതുപ്രകാരം, ആറുമാസം തടവോ അല്ലെങ്കിൽ 1,000 രൂപ പിഴയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും. ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് 29 മുതൽ ഇതുവരെ കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചതിന് 153 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Lockdown: No More Morning Walks, Delhi Police Says Action Will Be Taken