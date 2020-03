കോവിഡ്: ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് പുത്തൻ സുരക്ഷാ കവചവുമായി ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വാർഡിലെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുത്തൻ പ്രതിരോധ മറ തയാറാക്കി ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ. നിലവിൽ മാസ്ക്, ഗോഗിൾസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ കവചം ഉണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും പുറത്തേയ്ക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ മാസ്കിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാം വർഷ പിജി വിദ്യാർത്ഥി ഡോ. മുഹമ്മദിന് തോന്നിയ ആശയമാണ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രാവർത്തികമായത്.

പ്രതിരോധ മറയായി ഈ മുഖാവരണം ധരിച്ചാൽ മാസ്കിലും ഗോഗിൾസിലും സ്രവങ്ങൾ തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. മാസ്കുകളും ഗോഗിൾസുകളുടേയും ലഭ്യതകുറവ് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവ അണുവിമുക്തമാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. തദവസരത്തിൽ ഈ മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം എൻ 95 മാസ്കുകളിലേക്കും ഗോഗിൾസിലേക്കും ഉള്ള അണുപ്രസരണം കുറയുകയും ഇവയുടെ പുനരുപയോഗ സാധ്യത ഏറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്കുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്. ചൈനയിലും ഇറ്റലിയിലുമൊക്കെ ഇത്തരം മുഖാവരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്വന്തമായി മുഖാവരണം നിർമ്മിക്കാൻ ഇവർ തയാറായത്.

ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ടർ ഫിലിമിനു (ഒഎച്ച്പി ഫിലിം) പുറത്ത് തുണി തയ്ച്ചുപിടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളിൽ പോളിഫോം ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തോണ് മുഖാവരണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. 'ടിഎംസി ഷീൽഡ്' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മുഖാവരണം ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ചു രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. ഡോ. മുഹമ്മദിനൊപ്പം ഭാര്യയും ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ പിജി വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ഡോ. റിഹാന ബഷീർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ മൂന്നാം വർഷ പിജി വിദ്യാർത്ഥിനി ഡോ. മറിയം, മറ്റൊരു ഡോക്ടർ ദമ്പതികളായ ഡോ ഋത്വിക് (സൈക്യാട്രി, രണ്ടാം വർഷ പിജി വിദ്യാർത്ഥി), ഡോ സോന (സർജറി, രണ്ടാം വർഷ പിജി വിദ്യാർത്ഥിനി) എന്നിവരാണ് മുഖാവരണത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികൾ.

ആദ്യ ദിനമായ ശനിയാഴ്ച മാത്രം അമ്പതോളം മുഖാവരണങ്ങൾ ഇവർ നിർമ്മിച്ചു. നിലവിൽ ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടിയാണു മുഖാവരണം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിമാന്റ് ഏറിയതോടെ ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചംഗ സംഘം പണിപ്പുരയിലുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും മാത്രമല്ല, കൊറോണ വാർഡിലെ രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ കവചത്തിനു പുറമേ പുതിയ മുഖാവരണം കൂടി ധരിച്ചാണ് വാർഡിലെത്തുന്നത്.

English Summary: New protection shield for doctors and nurses who treat covid patients