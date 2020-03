യുകെ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുക കോവിഡ് രോഗികളുടെ ‘സൂനാമി’

ലണ്ടൻ∙ യുകെയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുക കോവിഡ് രോഗികളുടെ ‘സൂനാമി’യെന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ പീഡിയാട്രിക്സ് ഡോക്ടർ. ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാകും നയിക്കുകയെന്ന ഭീതിതമായ മുന്നറിയിപ്പും ഡോ. ഗുഡ്ഡി സിങ് നൽകുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന മാസ്ക്, കണ്ണാടി പോലുള്ളവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗത്തെക്കുറിച്ചും എൻഎച്ച്എസിലും (നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ്) ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് കോവിഡ് രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ അംഗം കൂടിയായ ഡോ. സിങ് പറഞ്ഞു.

‘യുകെയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രളയമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അധിക രോഗികൾക്കായി ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. നിലവിൽ അധിക രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. ലണ്ടനിലെ ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവുണ്ട്. രോഗികൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തികഞ്ഞ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണിപ്പോൾ – സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക പങ്കിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു.

എന്തൊക്കെ തുടർനടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നതിൽ എൻഎച്ച്എസ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളുണ്ടാകുന്നില്ല. യുകെയിലെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 1,200 കടന്നതോടെ എല്ലാം സാധാരണനിലയിലാകാൻ ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്ത് 17,089 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. വീടുകളിലിരിക്കാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരോടും കത്തിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചു.

