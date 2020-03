ഹരാരെ∙ ‘ഈ തെരുവിൽ ഞങ്ങൾ ചൂത് കളിക്കുകയാണ്, പട്ടിണിയോ കൊറോണയോ ഞങ്ങളെ ആദ്യം പിടികൂടുന്നതെന്തെന്നു നോക്കട്ടെ.’ – ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരത്തിനായി ഒരു ദിവസത്തിലേറെ ഹരാരെയിലെ വിപണനകേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്ന നിന്നതിനു ശേഷം ടിനാഷെ മോയെ പറയുന്നു. അമിതവിലക്കയറ്റത്തിൽ നടുവൊടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിംബാബ്‌വെ. പണപ്പെരുപ്പം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ. വിപണിയിൽ ഉൽപന്നവില ഒരു ദിവസം തന്നെ പല തവണ ഉയർന്നുതാഴുന്നു. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരവും കുടിവെള്ളവും പോലും ആഡംബരമാകുന്ന രാജ്യത്താണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനത്തോടുള്ള ആഹ്വാനം – ‘സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൂ, വീട്ടിലിരിക്കൂ’.

‘പട്ടിണിയിൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദാരുണമായ മറ്റൊരു മരണമുണ്ടോ?’– ടിനാഷെ മോയെ ചോദിക്കുന്നു. സിംബാബ്‌‌വെ‌യിലെ സാധാരണക്കാർക്കെല്ലാം ടിനാഷെ മോയെയുടെ മുഖമാണ്. നിയതമായ ഒരു രൂപമില്ല രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്. രാജ്യത്ത് 90 ശതമാനം പേരും തൊഴിൽരഹിതർ. പ്രധാനമായും തെരുവുകച്ചവടത്തിലൂടെയും മറ്റും അരവയർ നിറയ്ക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരുള്ള നാട്ടിൽ 21 ദിവസം മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ലോക്‌ഡൗൺ രാജ്യത്തിന്റെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുമെന്ന പ്രതിപക്ഷസ്വരം പ്രസിഡന്റ് എമേഴ്സൻ മൻഗാഗ്വ ചെവികൊണ്ടില്ല. കാരണമില്ലാതെ തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ അടി ഉറപ്പെന്നു പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സിംബാബ്‌‍വെ‌യുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹരാരെയിൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്നു പിന്നിയ കുപ്പായം തുന്നുന്നത് ഐറീൻ കാംപീര എന്ന വീട്ടമ്മ. രണ്ടാംതരവും ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ചന്തയിൽ കൊണ്ടു പോയി വിറ്റാണ് ഐറീന്റെ ഉപജീവനം. ‘ഞങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും കൊറോണ വൈറസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കു വരാനില്ല. ഭക്ഷണത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനുമുള്ള സമരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഏതായാലും തെരുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ശവം വീഴും. അത് കൊറോണ വൈറസായാൽ എന്ത്. പട്ടിണികൊണ്ടായാൽ എന്ത്’ – ഐറീൻ കാംപീര പറയുന്നു.

ഏകദേശം 54 രാജ്യങ്ങളുള്ള, ലോകത്ത് ജനസംഖ്യയിലും വലിപ്പത്തിലും രണ്ടാംസ്ഥാനമുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡവും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിലായ ശേഷമാണ് 1.5 കോടിയോളം ജനമുള്ള സിംബാബ്‌‌വേയിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആഫ്രിക്കയിൽ 146 പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധമൂലം മരിച്ചത്. 4,760 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. സിംബാബ്‌‌വെയിൽ ഏഴു പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ശക്തമാക്കിയത്. കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ നിർത്താനാകില്ല. മതിയായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തു മരണസംഖ്യ പ്രവചനാതീതമാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സിംബാബ്‌‌വെ അടക്കമുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ്. ആഭ്യന്തര കലഹത്തിലും തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിലും തകർന്ന ആശുപത്രികളാണ് ഈ മേഖലകളിൽ അധികവും. മതിയായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇല്ലാത്തതാണു പ്രധാന പോരായ്മ. ആരോഗ്യപ്രവ‍ര്‍ത്തകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഭൂരിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും സമരത്തിലും. പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ നടത്തിയാൽ രോഗവ്യാപനം തടയാനാകുമെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അതിനുപോലും ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല.

രാജ്യത്ത് എച്ച്ഐവി ബാധിതർ 12 ശതമാനം വരും. വെള്ളത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും വൈദ്യുതിയ്ക്കും ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ക്രമരഹിതമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ അനിശ്ചിതമായി ലോക്‌ഡൗൺ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്തെ 70 ലക്ഷംപേർക്ക് നേരാവണ്ണം തിന്നാനും കുടിക്കാനുമില്ലെന്നാണു രാജ്യാന്തര സംഘടനകളുടെ കണക്കുകൾ. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി കാരണം പൊതുകിണറുകളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വെള്ളമെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ദിനംതോറും വെള്ളമെത്തുന്ന പൊതുടാപ്പുകൾ രാജ്യത്ത് അപൂർവ കാഴ്ചയാണെന്നു സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്ഷ്യ, കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പട്ടിണി മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമെന്ന ആശങ്കയും നിലവിലുണ്ട്. 50 പേരിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹരാരെയിൽ ലോക്‌ഡൗണിനിടെ ബസ് കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.

‘മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സിംബാബ്‌‌വേയ്ക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, ശുദ്ധജലം, അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള ലായനി, വെന്റിലേറ്ററുകൾ, മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ മരണത്തിന് സിംബാബ്‌‌വെ വീരപരിവേഷം നൽകുന്നില്ല, കാരണം അവയെല്ലാം ആത്മാഹൂതികളാണ്.’– സിംബാബ്‌‍വേ‌ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് തവാൻഡ സവാകാട പറയുന്നു. ‘ആകെ 20 ഓളം വെന്റിലേറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 50 ഓളം രോഗികൾ എത്തിയാൽ എന്തു ചെയ്യും.’– സവാകാട ചോദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒബാദിയോ മോയോ വല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ സിംബാബ്‌‌വെ പൂർണ സജ്ജമാണെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒബാദിയോ മോയോയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ തന്നെ പറയുന്നു. സിംബാബ്‌‌വെയിലേക്കു വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ചൈനീസ് വംശജരുടെയും യാത്ര താരതമ്യേന കുറവായതിനാലാണ് വളരെ കുറവ് കേസുകൾ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മെഡിക്കല്‍ ക്ലിയറന്‍സില്ലാത്ത ഏത്തുന്ന വിദേശിയെയും ഉടനെ പുറത്താക്കുന്ന തരത്തില്‍ സിംബാബ്‌‌വെ എടുത്ത നടപടികളും താരതമ്യേന തുണയായി. പരിശോധനാ സൗകര്യം കുറവായതും വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നതും കുറവായതുകൊണ്ടാണാണ് ഇവിടെ കേസുകൾ പത്തിൽ താഴെയായതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സിംബാബ്‌വെ ശവപ്പറമ്പാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



English Summary: 'We'll die of hunger first': Despair as Zimbabwe lockdown begins