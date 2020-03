നിസ്സാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 6 തെലങ്കാന സ്വദേശികൾ മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിസ്സാമുദ്ദീനിൽ മാർച്ച് 17 മുതൽ 19 വരെ നടന്ന തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പ‌ങ്കെടുത്ത ആറ് തെലങ്കാന സ്വദേശികൾ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി തെലങ്കാന സർക്കാർ. നിസ്സാമുദ്ദീനിൽ മാർച്ച് 17 മുതൽ 19 വരെ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരോടെല്ലാം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ‍നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 26 പേർ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു െപാലീസ് അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു.

മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കണ്ടത്താൻ കഴിയാത്തത് തമിഴ്നാടിന്‍റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയാകും. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 26 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ പേരേയും ക്വാറന്‍റീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പ‌ങ്കെടുത്ത ഇരുനൂറോളം പേരെ കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗം വന്നശേഷം ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് രോഗലക്ഷണം സംശയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇതിനെതുടർന്ന് ഇൗ പ്രദേശത്ത് ലോക്ഡൗൺ കർശനമാക്കി. രണ്ടായിരത്തോളം പേർ ഹോം ക്വാറന്റീനിലാണ്.

സമ്മേളനത്തിൽ 2500 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കാം എന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം സമ്മേളനത്തിനു വന്നവരല്ല, വലിയൊരു വിഭാഗം സമ്മേളനത്തിനു വന്നവരോടൊപ്പം ഡൽഹി, യുപി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നവരാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് 1500 പേരും ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 1000 പേരും വന്നിരുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, കിർഗിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 280 പേരും എത്തി. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മതപ്രചാരണത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയ ഏഴംഗ തായ്‌വാൻ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്തി വീടുകളിൽ ക്വാറന്‍റീൻ ചെയ്യിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

ചെന്നൈ, തഞ്ചാവൂർ ,നാഗപട്ടണം. ഈറോഡ്, സേലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 980 പേരെ പൊലിസ് കണ്ടെത്തി. ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചത്തിയ 17 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 16 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തു പേർക്കും രോഗം കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമായി.

ഡൽഹിയിൽ എത്തിയവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം യുപിയിലെ ദിയുബന്ദിലേക്കും പോയിരുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ നിന്നു വന്ന 11 പേർ ഹൈദരാബാദിൽ പോയി രോഗബാധിതരായി. അവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീരിച്ചു. ആൻഡമാനിൽനിന്നു വന്ന ആറു പേരും മടങ്ങിയപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള 200 പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കാനും രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിസാമുദ്ദീനും പരിസരപ്രദേശവും പൂർണമായും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ഇവിടെ ലോക്ഡൗൺ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിന്യസിച്ചതായി പൊലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാംപും നടക്കുന്നുണ്ട്.

