പട്‌ന ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടു യുവാക്കളുടെ വിവരം കോവിഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്‌ലൈനിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനു ബിഹാറിൽ യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സീതാമർഹി ജില്ലയിലെ മാധുവൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. 22 കാരനായ ബാബ്‌ലു കുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുവാക്കൾ എത്തിയ വിവരം ബാബ്‌ലു മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇവർ യുവാക്കളെ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിശോധനയിൽ രോഗബാധയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാനും നിർദേശിച്ചു.

ഇതിനു പിന്നാലെ, ബാബ്‌ലു കുമാറാണ് വിവരം അറിയിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവാക്കൾ ഇയാളെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബാബ്‌ലുവിന്റെ സഹോദരൻ ഗുഡ്ഡു കുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ‌ തുഗ് മഹ്തോ, സുധീർ മഹ്തോ, ദീപക് മഹ്തോ, മുന്നാ മഹ്തോ, വികാസ് മഹ്തോ, മദൻ മഹ്തോ എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐ‌ആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും സുധീർ മഹ്തോ, മുന്നാ മഹ്തോ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും സീതാമർഹി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Bihar man beaten to death for informing Covid- 19 medical help center about arrival of two people from Maharashtra