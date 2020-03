നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ വിദേശികള്‍ എത്തിയത് വീസാ ചട്ടം ലംഘിച്ച്; നടപടി വരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശികൾ വീസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തുചേരലുകൾ വിലക്കി ഡൽഹി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടതു മറികടന്നാണു സമ്മേളനം നടത്തിയതെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 334 പേരെ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി 700 പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി.

മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങളിലോ പരിസരത്തോ പ്രസംഗിക്കുക, മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യ–ശബ്ദ അവതരണവും ലഘുലേഖകളുടെ വിതരണവും നടത്തുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുവാദമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വിദേശികൾക്ക് വീസ അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശികളെല്ലാം ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചു. ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെയെത്തിയത്. ഇവരെ വിലക്കിയേക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.



നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദിലെ സമ്മേളനം നടത്തിയത് അനുമതിയില്ലാതെയെന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തില്‍നിന്നു നിരവധിപേർ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്. 17 മുതൽ 19 വരെയായിരുന്നു സമ്മേളനം. പങ്കെടുത്ത പലരും ദിവസങ്ങളോളം പള്ളിയിലും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പാർക്കുന്ന നിസാമുദ്ദീൻ മേഖലയിലും താമസിച്ചു. ഇവർ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തതയില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 1500 പേരും ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരം പേരും എത്തിയെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്.



ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, കിർഗിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തായ്‌ലൻഡ്എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 280 പേരും എത്തി. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം യുപിയിലെ ദിയുബന്ദിലേക്കും പോയിരുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ നിന്നു വന്ന 11 പേർ ഹൈദരാബാദിൽ പോയി രോഗബാധിതരായി. അവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആൻഡമാനിൽ നിന്നു വന്ന ആറു പേരും മടങ്ങിയപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആറു തെലങ്കാന സ്വദേശികൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.

സമ്മേളനത്തിൽ പ‌ങ്കെടുത്ത പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ഡോ. എം.സലിം മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട അമീർ ആയ സലിം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലാണു മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്രോഗവും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പത്തനംതിട്ട മേലെവെട്ടിപ്പുറം സ്വദേശിയാണു സലിം (74). മൃതദേഹം നിസാമുദ്ദീനിൽ കബറടക്കി. കാതോലിക്കറ്റ് കോളജിൽ കെമിസ്ട്രി പ്രഫസറായി വിരമിച്ച ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ ബൈപാസ് സർജറിക്കു വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. നിസാമുദ്ദീനിൽ ലോക്ഡൗൺ കർശനമാക്കി; കൂടുതൽ പൊലീസിനെ നിയോഗിച്ചു.

