രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവാഡയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയം: ആരോഗ്യവകുപ്പ്

ജയ്പൂർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് 19 ഭീഷണിയുടെ കേന്ദ്രമാകുമെന്നു കരുതപ്പെട്ട ഭിൽവാഡയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നു കരുതുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 6445 പേരെയാണ് ഭിൽവാഡയിൽ വീടുകളിൽ കരുതലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കം 15 ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കു കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ 19നു രാത്രിതന്നെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അയ്യായിരത്തോളം രോഗികളെ രോഗ ബാധിതരായ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒരാൾ സർജറി നടത്തിയ രോഗിയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭിൽവാഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈയാഴ്ച നിർണായകമാകും.

ആറായിരത്തോളം മെഡിക്കൽ ടീമിനെ രൂപീകരിച്ചു 24 ലക്ഷം പേരെ ജില്ലയിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി. 1095 പേർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ 922 പേർക്കും നെഗറ്റീവാണെന്നു കണ്ടെത്തി. രോഗമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയവരിൽ ഏഴുപേർ രോഗമുക്തരായി. രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി 4000 ബെഡുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 93 ആയി. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചവർക്കായി കരസേന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ 17 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ നാലു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതായി ഇന്നലെ കണ്ടെത്തി. ജയ്പൂർ, അജ്മേർ, ദൂഗാർപൂർ, ജുൻജുനു എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ.

അതിനിടെ വീടുകളിൽ സാധനം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇതിനായി രണ്ടു വാഹനങ്ങൾവീതം അനുവദിച്ചു. ഇവയിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും.

English Summary: Covid under control in bhilwara in rajasthan