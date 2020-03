കോഴിത്തീറ്റ കിട്ടാതായി; കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി കർഷകർ

കടുത്തുരുത്തി ∙ ലോക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കോഴിത്തീറ്റ കിട്ടാതായതോടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 22 ദിവസം പ്രായമായ 6000 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചൊവ്വാഴ്ച കൊന്നൊടുക്കി. കാട്ടാമ്പാക്ക് ചാമക്കാല, ബെന്നി സ്കറിയ, ചാമക്കാലാ അനി, പത്മ വിലാസം അനി, ചിറപ്പാട്ട് കുര്യാച്ചൻ, കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ മാത്യൂസ് എന്നിവരാണ് ഫാമുകളിലെ കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. 5 പേരുടെ ഫാമുകളിൽ 13000–ത്തോളം കോഴികളുണ്ട്. ഈസ്റ്റർ – വിഷു വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് വിൽപനയ്ക്കായി വളർത്തിയ കോഴികളാണിത്.

വിഡിയോ: ബിജു പുളിക്കൻ

കോഴികളെ ചാക്കിൽ കെട്ടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്ന് കുഴി കുത്തി കുഴിച്ചിടുകയാണ്. കുഴിയെടുക്കാൻ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഇല്ല. അതിനാൽ കുറേശെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പിറവം, വട്ടപ്പാറ, കൂത്താട്ടുകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കോഴിത്തീറ്റ ഫാമുകളിൽ എത്തിച്ചാണ് കോഴികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. 2500 കോഴികളുള്ള ഷെഡിൽ 2000 കിലോയോളം തീറ്റ ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വരും. ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം കോഴിത്തീറ്റ ലോറികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല.

ഒരു കോഴി കുഞ്ഞിനെ 25 രൂപയോളം മുടക്കി വാങ്ങി ഫാമുകളിൽ 22 ദിവസം വളർത്തി. ഒരാഴ്ചയിലധികമായി തീറ്റ കിട്ടാനില്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഫാം ഉടമയായ ചാമക്കാല ബെന്നി സ്കറിയ പറഞ്ഞു. ഓരോ കർഷകർക്കും 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Farmers killing chicken due to shortage of food for chicken