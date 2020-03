‘കുറിപ്പടിയുള്ളവർക്ക് മദ്യം’; കെജിഎംഒഎ ബുധനാഴ്ച കരിദിനം ആചരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ഡോക്ടർമാരുടെ കുറിപ്പടിയുള്ളവർക്കു മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎംഒഎ. ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കെജിഎംഒഎ കരിദിനം ആചരിക്കും.

എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ചായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച ജോലിക്കു ഹാജരാകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയത തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും തുടങ്ങാൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു. മദ്യ ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള ഉപകരണമായി ആശുപത്രികളെ മാറ്റരുതെന്നു കെജിഎംഒഎ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Liquor not a medicine for alcoholism, KGMOA will observe Tomorrow as black day