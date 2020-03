തിരുവനന്തപുരം ∙ എല്ലാവര്‍ക്കും മദ്യം കുറിച്ചു നല്‍കാനല്ല ഡോക്ടര്‍മാരോടു പറഞ്ഞതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. മദ്യാസക്തിയുടെ വിടുതല്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാരണം ആരും മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മദ്യം കുറിച്ച് നല്‍കണമെന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടെന്നും ശൈലജ പറഞ്ഞു.

English Summary: KK Shailaja on lockdown liquor policy and second corona death in Kerala