ഓരോ മണിക്കൂറിലും സെൽഫി; ക്വാറന്റീൻ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടിക്കാൻ കർണാടക

ബെംഗളൂരു∙ കൊറോണ സംശയത്തിൽ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ സെൽഫി ചിത്രം അയയ്ക്കണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ‘ക്വാറന്റീൻ വാച്ച്’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കർണാടക സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ക്വാറന്റീൻ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറന്റീൻ വാച്ച് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ സ്വയം എൻറോൾ ചെയ്യണമെന്നും ഓരോ മണിക്കൂറിലും സെൽഫികളെടുത്ത് അതിൽ അപ്‍‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും കർണാടക മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രി ഡോ. കെ. സുധാകർ നിർദേശിച്ചതായി വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങി.

ഇങ്ങനെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫികളിൽ ജിയോ ലൊക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതോടെ, നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ വീടുകളിൽ തന്നെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് സർക്കാരിന് ഉറപ്പിക്കാനാകും. ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം ഒഴിച്ച് (രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 7 വരെ) ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ മണിക്കൂറിലും സെൽഫി എടുത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

തെറ്റായ പടങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നവരെയും അധികൃതരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരെയും ക്വാറന്റീൻ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയും സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റും. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇടയ്ക്കിടെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിക്കും. ഇവരും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കും.

സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ കറങ്ങിനടക്കുന്നുവെന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കർശന നടപടികകളെടുക്കുന്നത്.

English Summary: Those in home quarantine in Karnataka directed to send selfies every hour to govt