കോവിഡ് 19 ഭേദമാക്കാന്‍ ആരാധന: ട്രംപിന്റെ സുഹൃത്തായ പാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിൽ

ഫ്ലോറിഡ∙ യുഎസിലെ കൊറോണ വൈറസ് ഭേദമാക്കിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേരെക്കൂട്ടി ആരാധന നടത്തിയ ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാംപബേയിലെ പാസ്റ്റര്‍ അറസ്റ്റിൽ. ടാംപബേ പള്ളിയിലെ പാസ്റ്റർ റോഡ്നി ഹോവാർഡ്–ബ്രൗണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ച് ആരാധന നടത്തിയതാണ് അറസ്റ്റിനു കാരണം. പിന്നീട് 500 യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അടുത്തയാൾ കൂടിയായ പാസ്റ്റർ റോഡ്നി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഭേദമാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. 2017ൽ ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഇദ്ദേഹവും വൈറ്റ് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ച് റോഡ്നി ഞായറാഴ്ച രണ്ടുതവണ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നു.

ആരാധനയുടേതായി പുറത്തുവന്ന വിഡിയോകളിൽ ജനക്കൂട്ടം തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും തോളോടു തോൾ ചേർന്നുനിന്നാണ് ജനക്കൂട്ടം ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തതും. രണ്ട് ആരാധനകളിലുമായി 4000ൽ പരം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആരാധനയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്കെത്താനുള്ള വാഹനവും റോഡ്നി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.

