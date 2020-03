ന്യൂഡൽഹി∙ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു കാലഹരണപ്പെട്ട ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുടെ സാധുത ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി. ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. ലൈസന്‍സ്, പെര്‍മിറ്റ്, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഫിറ്റ്‌നസ് രേഖകളുടെ കാലാവധി ജൂണ്‍ 30 വരെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രേഖകള്‍ പുതുക്കാന്‍ ആളുകള്‍ക്കു കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടി.

English Summary: Lockdown: Validity Of Driving Licenses That Expired On Feb 1 Extended Till June 30