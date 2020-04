തിരുവനന്തപുരം ∙ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 60 പേർ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ഭയപ്പാടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. രോഗകാലത്ത് വര്‍ഗീയവിളവെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ആരും തുനിയേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദേശത്തുനിന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ചരക്കുവിമാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിക്കും. ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എംബസികള്‍ ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കണം. വിദേശത്തെ ഇന്ത്യന്‍ നഴ്സുമാര്‍ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനും ആവശ്യപ്പെടും.

മിൽമയുടെ ശേഖരണത്തിൽ പാൽ വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നതോടെ ഇത് അങ്കണവാടികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്യംപുകളിലും ബാക്കി വരുന്ന പാൽ വിതരണം ചെയ്യാനും തീരുമാനമായി. നിലവിൽ 1,80,000 ലീറ്റർ പാൽ മിച്ചമായി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാർ നീക്കം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിദിനം 50,000 ലീറ്റർ പാൽ ഈറോഡിലുള്ള പാൽപ്പൊടി ഫാക്ടറിയിൽ എടുക്കാമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജോര്‍ദാനില്‍ കുടുങ്ങിയ പൃഥ്വിരാജും സംവിധായകൻ ബ്ലെസിയും ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിനു സഹായം ഉറപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ കാര്യം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു. പാര്‍ട്ട് ടൈം, കാഷ്വല്‍ ജീവനക്കാരെ സാലറി ചലഞ്ചില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ്. കോവി‍‍ഡ് സൃഷ്ടിച്ച മാനസികസംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാന്‍ 947 കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയോഗിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

