24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 386 രോഗികൾ; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 386 കോവിഡ് 19 കേസുകളെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1637 ആയി. 38 പേർ മരിച്ചു. 132 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. ഇന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഭൂരിഭാഗം പേരും തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു ദേശീയ പ്രവണതയല്ല കാണിക്കുന്നതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 128 പേർക്കാണ് ബുധനാഴ്ച കോവി‍ഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്നു ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീനിൽ, തബ്‌ലീഗിന്റെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ‘മർക്കസ് നിസാമുദ്ദീനി’ൽൽനിന്ന് 2100 ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഒൻപത് ആശുപത്രികളിലാണ് 1800 പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പരക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടി വേണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ technquery.covid19@gov.in എന്ന ഇ–മെയിൽ വിലാസത്തിലൂടെ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ലാവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

ക്വാറന്റീൻ, ഐസലേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റെയിൽവേയുടെ 20000 കോച്ചുകൾ പരിഷ്കരിക്കും. ഇതോടെ 3.2 ലക്ഷം അധിക കിടക്കകൾ ലഭിക്കും. ഇതിൽ 5000 കോച്ചുകളിലെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 47,951 പേർക്കാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ 4,562 പരിശോധനകളും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിൽ റിസേർച്ചിന്റെ (ഐസിഎംആർ) കീഴിലുള്ള ലാബുകളിലാണ് നടത്തിയത്. 51 സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്കാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രോഗംബാധിതരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കണമെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

