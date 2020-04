വരാനിരിക്കുന്നത് വേദനാജനകമായ രണ്ട് ആഴ്ച, 2.4 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചേക്കാം: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ വളരെയധികം വേദനാജനകമായ രണ്ടാഴ്ചയാണ് യുഎസ്സിൽ വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസ്സിൽ 2,40,000 ആളുകൾ മരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ‘ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ആ കാഠിന്യമേറിയ ദിനങ്ങളെ നേരിടാൻ യുഎസ് ജനത സജ്ജമായിരിക്കണം.’ – ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹ‍ൗസിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

വളരെവേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗത്തിനു തടയിടാൻ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക മാത്രമാണു പരിഹാരമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. യുഎസ്സിന്റെ മിക്കയിടങ്ങളിലും ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഘടനയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഇതിന് ചികിത്സയോ മാന്ത്രിക വാകിസിനുകളോ ഇല്ല. അടുത്ത 30 ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ ഒരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഗതി നിർണയിക്കുക.’– യുഎസ്സിന്റെ കൊറോണ വൈറസ് റെസ്പോൺസ് കോർഡിനേറ്റർ ഡെബോറ ബിർസ് പറഞ്ഞു.



ബിർസ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചാർട്ടിലാണ് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ 2.4 ലക്ഷം വരെ മരണനിരക്ക് ഉയർന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. രോഗശമനത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അധികൃതർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനായ അന്തോണി ഫൗസി അറിയിച്ചു.

യുഎസ്സിൽ മരണസംഖ്യ 4000 കടന്നുവെന്നാണ് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടിയാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നത്. 40 ശതമാനത്തിൽ അധികം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 332 പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു. കോവിഡ് 19നെ തുടര്‍ന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ ഇതോടെ 1,550 ആയി. യുഎസ്സിൽ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1.8 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.

