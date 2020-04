മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പരിരക്ഷ; സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് പ്രതികരണം തേടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്‌സുമാർക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകണമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദേശത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പ്രതികരണം തേടി. നാഗ്പുരിലെ ഡോക്ടർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എം.ആർ. ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഉചിതമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, ഡോക്ടർമാരും മറ്റു മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഡോക്ടർമാർ രോഗികളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഉചിതമായ സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും വൈറസ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്– ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Coronavirus: SC seeks Centre's reply on plea for WHO graded protective gear to medical staff