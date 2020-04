ന്യൂഡൽഹി∙ ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദേശ പ‌ൗരന്മാരെയും പൂർണ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിർദേശം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകി. പരിശോധനയിൽ കോവിഡ്–19 ഇല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനത്തിൽ തന്നെ തിരികെയയ്ക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവരെ തിരികെ അയയ്ക്കുംവരെ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന അവരെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം.

തബ്‌ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശക സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള തബ്‌ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മലേഷ്യയിലെ ക്വാലലംപുർ പള്ളിയിൽ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെ നടന്ന മതപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ഇതിൽ നിരവധി പേർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പൊസിറ്റീവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിനാൽ മലേഷ്യയിൽനിന്നെത്തിയ എല്ലാവരെയും അടിയന്തര പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം’ –ഉപദേശക സമിതി അറിയിച്ചു.

തബ്‌ലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി വിനോദ സഞ്ചാര വീസയിൽ 2000ൽ അധികം വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കഴിയാനുള്ള കാലാവധി ആറു മാസമാണ്. നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്‌ലീഗ് ആസ്ഥാനം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരെ തിരികെ വിളിച്ച് അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും ഉപദേശക സമിതി അറിയിച്ചു.



ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീനിലുള്ള തബ്‌ലീഗിന്റെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ‘മർക്കസ് നിസാമുദ്ദീൻ’രാജ്യത്തെ കൊറോണവൈറസിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 128 പേര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന 2100 പേരെയും ഒഴിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി 2500 ഓളം ആളുകൾ നിസാമുദ്ദീന്‍ മര്‍ക്കസില്‍ ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് വിവരം. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഡൽഹിയിൽ 24 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് അധികൃതർ പരിശോധിക്കുന്നത്.



