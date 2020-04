കോവിഡ് ഭീതി വർധിച്ച് ജനം; മോദി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമെന്നു സർവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികമായി ഉയർന്നതോടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ കോവിഡ് ഭീതി വർധിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍എസ്‌, സിവോട്ടറുമായി ചേര്‍ന്ന്‌ നടത്തിയ സര്‍വേ. പ്രധാനമന്ത്രിയിലും സർക്കാരിലുമുള്ള ജനവിശ്വാസത്തിനു ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെ ജനം വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതായും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാർച്ച് 23 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയേക്കാൾ കോവിഡ് ഭീതി ജനത്തിന് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈയാഴ്ച നടത്തിയ സര്‍വേ പ്രകാരം 48.3 ശതമാനം പേരും അവർക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ കോവിഡ് ബാധിച്ചേക്കാമെന്നു പേടിയുള്ളവരാണ്. മാർച്ച് 26, 27 തീയതികളിലെ സർവേയിൽ 1,187 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. മാർച്ച് 23 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയേക്കാൾ 9.2 ശതമാനം പേരാണ് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ.

കോവിഡ് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി – 46.5 %. മുൻ ആഴ്ചയിൽ ഇത് 59.5 ശതമാനമായിരുന്നു. 22 ശതമാനത്തോളം പേർക്കാണു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയേക്കാൾ കോവിഡ് ഭീതി പിടികൂടിയതെന്നു സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗം പേരും മോദി സർക്കാർ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. 84.9 ശതമാനം പേരും ലോക്ഡൗണിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ്. 13 ശതമാനം പേർ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോക്ഡൗൺ ഫലപ്രദമല്ലെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നു വെറും 9.4 ശതമാനം പേർക്കു മാത്രമാണ് അഭിപ്രായം. സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേക്കാൾ 4.3 ശതമാനം കുറവു രേഖപ്പെടുത്തി. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി കൂടുതൽ കാലം ലോക്‌ഡൗണിലിരിക്കാൻ തയാറാണ്. മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങള്‍ 68.7% പേരും സംഭരിച്ചതായും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

