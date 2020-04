ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. സാനിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തകർ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൈനികരിൽനിന്ന് ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്തവരാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സർക്കാർ മേഖലയെന്നോ സ്വകാര്യ മേഖലയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ‘ഒരു യുദ്ധം വരുമ്പോൾ സൈനികർ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും, അവരുടെ ജിവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കി... ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അതിന് അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതും അവരില്‍നിന്ന് ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത ജോലിയാണ്. നിങ്ങളും ജീവൻ പോലും പണയം വച്ചാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത്’– കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ രാജ്യസേവനത്തിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്ന സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി സര്‍ക്കാർ ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചെന്നേയുള്ളൂവെന്നും കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.

English Summary : Rs 1 Crore For Families Of COVID-19 Warriors If They Die: Arvind Kejriwal