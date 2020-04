ന്യൂഡൽഹി ∙ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വില ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ച്, എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പരമാവധി ചില്ലറ വില (എംആർപി) 2013 ഡിപി‌കോയുടെ ഖണ്ഡിക 20 (1) ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കും. നിർമ്മാതാവിനോ ഇറക്കുമതിക്കാരനോ ഒരു മരുന്നിന്റെയും എം‌ആർ‌പി 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എം‌ആർ‌പി വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, പരമാവധി റീട്ടെയിൽ വിലയുടെ 10 ശതമാനത്തിനപ്പുറമുള്ള വർധനവ് അടുത്ത 12 മാസത്തേക്ക് പരമാവധി ചില്ലറ വിൽപന വിലയുടെ 10 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും.



വില നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ്, 2013 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എൻ‌പി‌പി‌എ 883 ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർമുലേഷനുകളുടെ പരിധി വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. മൊത്ത വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സീലിങ് വിലയിലെ വർധന. ഫോർമുലേഷനുകളുടെ സീലിങ് വിലയിലെ പരിഷ്കരണത്തിൽ കാർഡിയാക് സ്റ്റെന്റുകളുടെ സീലിങ് വില പരിഷ്കരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതുക്കിയ വിലകൾ ഇന്നു മുതൽ ബാധകമാകും.

English Summary: Medical devices to be regulated as drugs for quality control, price monitoring: Government