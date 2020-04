മലപ്പുറം ∙ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളുടെ ഒരുവയസ്സുള്ള മകൻ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു. കരുവാരകുണ്ടിലാണ് സംഭവം. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു.



English Summary: One year old baby dies in Malappuram