ജമ്മു കശ്മീരിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരുടെ നിർവചനം പുതുക്കി; വിമർശിച്ച് ഒമർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ് എന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ പുതുക്കി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ജമ്മു കശ്മീരിൽ 15 വർഷമായി താമസിക്കുന്നവർ, കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമായി ജോലിയെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾ, യോഗ്യതകളുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ എന്നിവരെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി പരിഗണിക്കുമെന്നാണു വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത്.

2010ലെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ സിവിൽ സർവീസസ് (ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) നിയമത്തിലാണു ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഏഴു വർഷത്തിലധികമായി ജമ്മു കശ്മീരിൽ പഠിക്കുന്നവരും 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുമായ കുട്ടികൾ സ്ഥിരതാമസ സർ‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹരാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അഖിലേന്ത്യ സർവീസ്, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾക്കും സ്ഥിരതാമസ യോഗ്യത നേടാനാകും.

ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ധൃതിപിടിച്ചു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ല രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു വീട്ടുതടങ്കലിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹം മോചിതനായത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണു ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകാധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തുകളഞ്ഞത്.



English Summary: Post Article 370 Move, Centre Redefines Domicile for J&K, Extends it to Those Living in UT for 15 Years