തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റ ദിവസം 57 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; രോഗബാധിതര്‍ 124

ചെന്നൈ ∙ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം 57 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 124 ആയി. ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 50 പേർ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന ത‌ബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ്. മറ്റു 7 പേർ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരാണ്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈ പൊഴിച്ചെല്ലൂർ സ്വദേശിയും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലുൾപ്പെടും. ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തിരുവണ്ണാമല സ്വദേശിയാണു മറ്റൊരാൾ. ഇയാൾ തിരുവണ്ണാമലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.എല്ലാവരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ 16 ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി.



സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളവർ

ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ, ഡൽഹിയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരൊഴികെയുള്ളവർ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊഴിച്ചെല്ലൂർ സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുവിനു നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗം പകർന്നത്. തിരുവണ്ണാമലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 28കാരൻ വേളാച്ചേരിയിലെ മാളിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. ഇതേ മാളിലെ ജോലിക്കാരിയായ അരിയാലൂർ സ്വദേശിനിക്കു നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അതേ കടയിലെ ജീവനക്കാരനാണു തിരുവണ്ണാമല സ്വദേശിയും.

നിസാമുദ്ദീൻ ബന്ധമുള്ളവർ 75

സംസ്ഥാനത്തു ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 124 പേരിൽ 75 പേരും നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഏഷ്യൻ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തവരോ അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരുന്നവരോ ആണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 3 പേർക്കു വില്ലുപുരത്തും 2 പേർക്കു മധുരയിലും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കന്യാകുമാരി, തിരുനൽവേലി, നാമക്കൽ, തൂത്തുക്കുടി ജില്ലകളിലും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു 1136 പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണു സർക്കാരിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൽ 581 പേരെ ഇതിനകം കണ്ടെത്തി. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടെത്തി അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെക്കൂടി ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദ് സന്ദർശിച്ചത് 54 കർണാടകക്കാർ

തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനം നടന്ന ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ ജമാഅത്ത് മസ്ജിദ്, മരിച്ച തുമക്കൂരു സിറ സ്വദേശി (60) ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിൽ നിന്നു 54 പേർ സന്ദർശിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമുലു. 10 മുതൽക്കുള്ള തീയതികളിൽ മസ്ജിദ് സന്ദർശിച്ചെന്നാണ് മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 26 പേർ ബീദറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ 13 പേർ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടെത്തി ക്വാറന്റീനിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 27നു മരിച്ച സിറ സ്വദേശി 11ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ട്രെയിനിൽ തിരിച്ച് 14ന് യശ്വന്തപുര സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കർണാടക ആർടിസി ബസിലാണ് സിറയിലേക്കു പോയത്.

English Summary: Tamil Nadu reports 57 new Covid-19 cases in one day