മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ തലകുനിക്കാതെ ട്രംപ്; പിടിമുറുക്കി കോവിഡ്, ഒടുവിൽ തിരിച്ചറിവ്

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ചൈനയെ പഴിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് പല തവണ മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചിട്ടും അതൊന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. മഹാമാരിയുടെ തലസ്ഥാനമായി യുഎസ് മാറുമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ ഒട്ടും കുലക്കിയില്ല.

ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ യുഎസ് സജ്ജമെന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപിന്റെ മറുപടി. യുഎസ്സിൽ 546 കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 22 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷവും മാർച്ച് ഒൻപതിന് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. – ‘ഒന്നും അടച്ചിടാൻ പോകുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക രംഗം പതിവിലും ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ടു പോകും.’

ഈ ട്വീറ്റിന് 21 ദിനം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശക്തവുമായ രാജ്യം കോവിഡിന് മുന്നില്‍ വിറങ്ങലിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. ‘വുഹാൻ വൈറസെ’ന്നും ‘ചൈനീസ് വൈറസെ’ന്നും ആദ്യദിനങ്ങളിൽ ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശരീരഭാഷ തന്നെ മാറിയെന്നും കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെ കീഴടക്കാന്‍ യുഎസിന്റെ കോപ്പ്കൂട്ടലൊന്നും മതിയാകില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും വിധിയെഴുതുന്നു.

ചൈനയിൽനിന്നെത്തിയ വിദേശികളിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതെന്നും. രാജ്യം ഒരു തരത്തിലും ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ജനുവരിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞ ട്രംപിനെയല്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ലോകം കണ്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ച അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വേദനാജനകമായിരിക്കുമെന്നും കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസ്സിൽ 2.4 ലക്ഷം പേർ മരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും വേദനയോടെ പറഞ്ഞ ട്രംപിന്റേത് യഥാർത്ഥ്യം ഉൾകൊള്ളുന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ രേഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,88,592 ആയി കുത്തനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. 4,055 പേർ മരിച്ചു. കേരളത്തെക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം മരണസംഖ്യ 1200 കടന്നു. അരലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടിയാണ് യുഎസ്സിൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 80,000 വിരമിച്ച നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും സന്നദ്ധസേവനത്തിനുണ്ട്. എന്നിട്ടും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങുമെത്തുന്നില്ലെന്നു പരിതപിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആർഡ്രു ക്യൂമോ ഇന്നത്തെ യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദയനീയ ചിത്രമാണ് വരച്ചിടുന്നത്.

ന്യൂയോർക്കിലേതിനു സമാനമായ സാഹചര്യം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന ഭീതി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞു. നാലുദിവസത്തിനിടെ കലിഫോർണിയയിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നരിട്ടി ആയതും രോഗഭീതി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം മറികടക്കുന്നതിന് അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജകപാക്കേജില്‍ ഒപ്പുവച്ചതും രോഗനിർണയത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതും നിർണായക ചുവട്‌ വയ്പ്പായി. ദിനംപ്രതി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വെറും 40,000 ൽ താഴെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത 30 ദിവസം നിർണായകമെന്നു സാമൂഹികമായ അകൽച്ച പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു പോംവഴിയെന്നും ട്രംപ് രാജ്യത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വരെ ഇതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി.കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയെ മറികടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യാപകമായി രോഗപരിശോധനയ്ക്ക് അധികൃതർ തയാറായത്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയ്ക്കു എണ്ണിയെണ്ണി കണക്കു പറയുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം.

കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ക്കായി ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സഹായം തേടാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചതു തന്നെ മറ്റുവഴികൾ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. യുഎസ്സിലെ മരണനിരക്ക് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നവർ ചൈനയിലെ മരണങ്ങളുടെ കണക്കറിയാത്തവരാണെന്നും ചൈനയാണ് ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വിതച്ചതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളു.

യുഎസ്സിൽ മരണം 1300 പിന്നിട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് എതിർപ്പുകളും ദുർവാശിയും മാറ്റിവച്ച് വൈറസിന് എതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ സഹായം തേടാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ്യ ബോധ്യത്തോടെയും സമചിത്തതയോടുമുള്ള സമീപനം ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ യുഎസിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നുവെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയാൽ തന്നെ രാജ്യത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദുരിതദിനങ്ങളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 33 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലാത്തവരായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്‌. സാമ്പത്തികമായി രാജ്യം പിന്നാക്കം പോകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആർഡ്രു ക്യൂമോയുടെ ഉത്തരവിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന സൈനികർ

രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർധിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കു കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് യുഎസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതോടെ ലഭ്യമാക്കാൻ രാജ്യത്ത് വെന്‍റിലേറ്ററുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ഏപ്രില്‍ അവസാനം വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ യുഎസ് ശക്തമാക്കി.

യുഎസ്സിന്റെ മിക്കയിടങ്ങളിലും ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഘടനയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചികിത്സയോ മാന്ത്രിക വാക്‌സിനുകളോ ഇല്ല. അടുത്ത 30 ദിവസം നമ്മുടെ ഒരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഗതി നിർണയിക്കുക.’– യുഎസ്സിന്റെ കൊറോണ വൈറസ് റെസ്പോൺസ് കോർഡിനേറ്റർ ഡെബോറ ബിർസിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ മതി യുഎസ് കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴമറിയാൻ.

