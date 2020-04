അസുഖം ആർക്കും വരാം; പരിഹസിക്കരുത്, ഇത് അപകടം: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ തബ്‌ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ക്രൂരമായി പരിഹസിക്കാനുള്ള നീക്കം അപകടകരമായ ഒന്നാണ്. കേരളം പോലെ ഉയർന്ന സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന് ചേരുന്നതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ.

അസുഖം ആർക്കും വരാം, എന്നാൽ അതിനെ വർഗീയമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.



അതേസമയം, നെടുമ്പാശേരിയില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ വീഴ്ചയെന്ന് പി.ടി. തോമസ് എംഎൽഎ. കോവിഡ് രോഗിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ പിന്നീട് വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്തു. ഒരു ഡോക്ടര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ വരെ നടത്തിയെന്നും എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു. വീഴ്ചകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചെന്നും പി.ടി. തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

English Summary : Ramesh Chennithala against social media attack over people participated in Tablig Jamaat