ന്യൂഡൽഹി∙ നിസാമുദ്ദീനിലെ ബം‌ഗ്ലാവാലി മസ്ജിദിൽ മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ നടന്ന വിവിധ യോഗങ്ങളിലും 17 മുതൽ 19 വരെ നടന്ന തബ്‌‍ലീഗ് ഏഷ്യ സമ്മേളനത്തിലുമായി ‌9000 പേർ പങ്കെടുത്തെന്നു വിവരം. ഇതിൽ 1300 വിദേശികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊറോണ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ട് ആയി നിസാമുദ്ദീൻ മാറിയെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണു നിഗമനം. എണ്ണായിരത്തോളം സ്വദേശികളെയും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നെത്തി തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 1306 പേരെ കണ്ടെത്താൻ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളും നാലു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും വിശ്രമമില്ലാതെ വിയർപ്പൊഴുക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ കണക്കുപ്രകാരം ഇതിൽ 1051 പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. പരിശോധനകളിൽ 21 വിദേശികൾക്കു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു; രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകരായ 7700ലേറെ പേരെയും ഇവർ ഇടപഴകിയവരെയും കണ്ടെത്തുകയെന്ന ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണു ഭരണകൂടങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സാധ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ കണ്ടെത്തുകയും രോഗവ്യാപനം തടയുകയുമാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തുമായി ബന്ധമുള്ള നാനൂറോളം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിലാണു കൂടുതൽ പേർ– 190. ആന്ധ്ര പ്രദേശ് 71, ഡൽഹി 53, തെലങ്കാന 28, അസം 13, മഹാരാഷ്ട്ര 12, ആൻഡമൻ 10, ജമ്മു കശ്മീർ 6, പുതുച്ചേരി 2, ഗുജറാത്ത് 2 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റിടങ്ങളിലെ രോഗബാധിതർ. രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. വിദേശികളെ മടക്കി അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം ശ്ര‌മം ആരംഭിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ 5 ട്രെയിനുകളിലാണു മടങ്ങിയത്. ഇതിലെ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ റെയിൽവേ സമാഹരിക്കുന്നു. മസ്ജിദിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 2361 പേരെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കെടുക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 160 പേരാണു തിരിച്ചെത്തിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 150 പേർ ഡൽഹിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാർച്ച് 18 മുതൽ 20 വരെ നടന്ന മതസമ്മേളത്തിൽ കേരളത്തിൽനിന്ന് 81 പേർ പങ്കെടുത്തതായും ഇന്റലിജൻസിനു വിവരം ലഭിച്ചു. ഇവരോടും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ നിർദേശിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച രോഗം കണ്ടെത്തിയ 110 പേരും നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ്. ആരുടെയും തെറ്റു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇപ്പോഴെന്നും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനാണു മുൻഗണനയെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

സമ്മേളനം നടന്നതു പൊലീസ് അനുമതിയോടെയാണെന്നു സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിനുശേഷം പൊതുഗതാഗതം നിലച്ചതിനാൽ മടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുമതി ചോദിച്ചെങ്കിലും പൊലീസും അധികൃതരും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും സംഘാടകർ ആരോപിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ടതും ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിച്ചതുമായ ഇസ്‌ലാമിക ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനമാണു തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത്. ഹരിയാനയിലെ മേവാത്തിൽ 1927ൽ മൗലവി മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് കാന്തലവി സ്ഥാപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സംഘടനാ സ്വഭാവമില്ല. രാഷ്ട്രീയമോ കർമശാസ്ത്രപരമോ ആയ തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെയാണു പ്രവർത്തനം. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ധാക്കയിലാണ് ആഗോള സമ്മേളനം.

സമ്മേളന‌ത്തിനെത്തിയ വിദേശികൾ വീസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കുള്ള വീസയിലെത്തി മതപരിപാടികളിൽ പ‌ങ്കെടുത്ത വിദേശികൾക്കു വി‌ല‌ക്കേർപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, മ്യാൻമർ, കിർഗിസ്ഥാൻ, തായ്‍ലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫിജി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അൽജീറിയ, ജിബൂട്ടി, സിംഗപ്പുർ, ഫ്രാൻസ്, കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണു പങ്കെടുത്തത്. സമ്മേളനത്തിനുശേഷം ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തങ്ങുകയും ചിലർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Coronavirus: Nearly 9,000 At COVID-19 Risk From Delhi Mosque Event, Says Centre