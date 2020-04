രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 12 മരണം; ആകെ 1965 കേസുകൾ, 50 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 328 പേർക്ക്. രാജ്യത്ത് രോഗബാധ പടർന്നതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവുമധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ് – 437 രോഗികൾ. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1965 ആയി. 151 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലും കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുമായി മൂന്നു ഡോക്ടർമാക്കു ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡൽഹി, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനയുണ്ട്.

12 പേർക്കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ മരണനിരക്ക് 50 ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്, 17 പേർ. തെലുങ്കാനയിൽ ഒൻപതു പേരും ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആറു പേർ വീതവും മരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ പത്മശ്രീ ജേതാവും സിഖ് ഗായകനുമായ നിർമൽ സിങ്(62) കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു മരണം.ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

ഹരിയാനയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം ഇന്നു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. അംബാലയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്ന 67കാരനാണ് മരിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലും ഇന്നു മരണം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. അതിനിടെ, പിഎം കെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിദേശസഹായങ്ങളും സ്വീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ ചരക്കുനീക്കത്തിന് യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്ക് ഡിജിസിഎയും അനുമതി നൽകി. 5000 റെയിൽവേ കോച്ചുകളിലായി 75000 ക്വാറന്റീൻ കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിക്കും.

English Summary: 50 Coronavirus Deaths In India, 12 In 24 Hours, Number Of Cases At 1965