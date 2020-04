ആലപ്പുഴ∙ കായംകുളം എംഎല്‍എ യു.പ്രതിഭയെ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ വിമര്‍ശിച്ച സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ. നാസർ. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളോടു വിശദീകരണം തേടിയെന്ന് നാസര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് എംഎല്‍എ ഓഫിസ് പൂട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം.



എംഎല്‍എയെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിച്ചാണു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ട സമയത്ത് ഓഫിസുംപൂട്ടി എംഎല്‍എ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. കായംകുളത്തെ പാര്‍ട്ടി വിഭാഗീതയതുടെ ഭാഗമായാണു വിമര്‍ശനമെന്നാണ് സൂചന. ചിലര്‍ക്കു തന്നോട് ഈഗോ ആണെന്ന് എംഎല്‍എയും തിരിച്ചടിച്ചു.



ഡിവൈഎഫ്ഐ കായംകുളം ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് ഷാജഹാന്‍, ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗം മിനിസ ജബ്ബാര്‍ തുടങ്ങി സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളും പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഭ എംഎല്‍എയെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചത്. എംഎല്‍എ ഓഫിസ് തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തത് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ എന്ന നിലയില്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ക്കും മരുന്നുകള്‍ക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഒരാഴ്ചയായി ഓഫിസ് തുറക്കുന്നില്ല.



പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്റ്റാഫുപോലും ഓഫിസില്‍ വരുന്നില്ല. അവര്‍ക്കു മടിയാണെങ്കില്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതിനു തയാറാണെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. കോന്നി എംഎല്‍എയടക്കം സജീവമായി രംഗത്തുള്ളപ്പോഴാണ് കായംകുളം എംഎല്‍എ ഫോണ്‍ പോലും എടുക്കാതെ വീട്ടിലൊളിച്ചതെന്നും താരതമ്യം ചെയ്താണു വിമര്‍ശനം. ജനപ്രതിനിധികളോടു വീട്ടിലിരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവുമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു.



എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടികമ്മിറ്റികളില്‍ പറയേണ്ട കാര്യം ചിലര്‍ പരസ്യമായി പറയുന്നതു ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐയിലെ തന്നെ ഒരുവിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.ശിവദാസനെ പുകഴ്ത്തുകയും എംഎല്‍എയെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ പാര്‍ട്ടി വിഭാഗീതയാണു കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



English Summary: CPM will take action on criticism against U Prathibha MLA