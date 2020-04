മലക്കംമറിഞ്ഞ് കർണാടക; സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും: വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി

കാസര്‍കോട്∙ കേരള– കർണാടക അതിര്‍ത്തി തുറക്കാതിരിക്കാന്‍ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ച് കര്‍ണാടക. കാസര്‍കോട് അതിര്‍ത്തി തുറക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കര്‍ണാടക സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപ്പീൽ നല്‍കിയേക്കും. അതുവരെ ആംബുലന്‍സുകള്‍ പോലും കടത്തിവിടേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തുന്നവരെ പരിശോധിക്കാന്‍ തലപ്പാടിയില്‍ ഡോക്ടറെ ഉള്‍പ്പെടെ നിയമിച്ച ശേഷമാണ് നിലപാടുമാറ്റം.

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് തലപ്പാടി വഴി മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രികളിലേക്കു പോകാമെന്ന് കർണാടക നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രം യാത്ര അനുവദിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൂടുതല്‍ പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു.



കാസര്‍കോടു നിന്നു മംഗളൂരുവിലേക്കു ദേശീയപാത തുറക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അടിയന്തര ചികിത്സാവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നുള്ള ദേശീയ ദുരന്ത കൈകാര്യ മാർഗരേഖ പാലിച്ച് കേന്ദ്രം നടപടിയെടുക്കണം. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിലല്ലെന്ന കർണാടകയുടെ വാദത്തെ കോടതി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പൗരന്റെ മൗലികാവകാശം മാനിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് രേഗികൾക്ക് പോകാൻ തലപ്പാടി വഴിയുള്ള പാത തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary : Kerala- Karnataka Border issue : Karnataka likely to move to Supreme Court