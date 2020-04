കൊച്ചി∙ മഹാമാരിയുടെ നാളുകളില്‍ മരുന്നില്ലാതെ കരള്‍രോഗികള്‍. സാംക്രമികരോഗ സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കരള്‍മാറ്റിവച്ചവരേറെയും മരുന്നുവാങ്ങാന്‍ മാര്‍ഗമില്ലാതെ വീട്ടില്‍ കഴിയുകയാണ്. ലോക്ഔട്ട് കാലത്ത് ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്നവര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന സര്‍ക്കാര്‍, അവയവയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാവയരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന രോഗികളുടെ അഭ്യര്‍ഥന.



സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ദിവസം മുതല്‍ പൊതുസമ്പര്‍ക്ക വലയം ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഏഴു വര്‍ഷം മുന്‍പ് കരള്‍ മാറ്റിവച്ച കൊച്ചി ചെലവന്നൂര്‍ സ്വദേശി എഡ്‌വേർഡ്. ഏതുതരം സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്‍ നാട്ടില്‍ പടര്‍ന്നാലും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ഉള്‍വലിയേണ്ട ഗതികേടില്‍ കൂടി കഴിയുന്നവരാണ് കരള്‍ അടക്കം അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ്ക്ക് വിധേയരായവര്‍. ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധശേഷി കുറച്ച് നിര്‍ത്തുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇവരുടെയെല്ലാം ആയുസ് നീട്ടുന്നതും. മഹാവ്യാധിയായ കോവിഡ് എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും ഇവരുടെ ജീവനു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയാണ്. വൈറസ് വ്യാപനം ഭയന്ന് മരുന്നു വാങ്ങാന്‍ പുറത്ത് ഇറങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. വൈറസ് വ്യാപനം കൂടിയതോടെ വീട്ടുകാരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല.



സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തില്‍ താഴെയാണ് കരള്‍മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ആളുകളുടെ എണ്ണം. കരള്‍മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നുമില്ല. കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നതുവരെ കാരുണ്യ ഫാര്‍മസി വഴിയെങ്കിലും മരുന്ന് വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.



