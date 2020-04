ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പൊലീസിനും സാലറി ചാലഞ്ച് ഒഴിവാക്കണം: ഷിബു ബേബി ജോൺ

കൊല്ലം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാലറി ചാലഞ്ചിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസുകാരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുൻമന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കു കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ ജോലി സമയത്തിന് ഇളവു നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ജീവൻ പണയംവച്ച് അധിക സമയം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തവരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പൊലീസുകാരും. അവരിൽ നിന്നു ശമ്പളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്. തമിഴ്‌നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഒരുമാസത്തെ അധികശമ്പളം നൽകുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ അവരിൽ നിന്നു ശമ്പളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്.

ഇതു തികച്ചും അന്യായമാണ്. അവശ്യസർവീസുകളായ ഇവരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാൻ മാത്രമെ ഈ നടപടി ഉപകരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനർവിചിന്തനത്തിന് സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Shibu Baby John requests government to exempt health workers and police from Salary Challenge