നഗരജനസംഖ്യ ഒരു കോടി, വന്നുപോകുന്നവർ 20 ലക്ഷം, ‘കണ്ടയ്ൻമെന്റ് പ്ലാനി’ൽ ചെന്നൈ

കോവിഡ് എന്ന അദൃശ്യ ശത്രുവിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണു ലോകം. ചെന്നൈ കോർപറേഷനിൽ കമ്മിഷണർ ജി.പ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമടങ്ങിയ സംഘമാണു ഈ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയും സൗത്ത് ചെന്നൈ റീജനൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറുമായ ഡോ.ആൽബി ജോൺ വർഗീസ് ഈ പോരാട്ടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളിലൊരാൾ. ഒരു കോടിയ്ക്കടുത്താണു ചെന്നൈയിലെ ജനസംഖ്യ. ഇതിൽ 20 ലക്ഷം പേർ ഫ്ലോട്ടിങ് (വന്നും പോയുമിരിക്കുന്നവർ) ആണ്. കോവിഡ് പോലെ പെട്ടെന്നു വ്യാപിക്കുന്ന മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം ഇതു കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ കൈക്കൊണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എന്തെല്ലാം? ജനം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? സംസ്ഥാനത്തെ യുവ ഐഎഎസ് ഓഫിസർമാരിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ആൽബി മനോരമയോട് സംസാരിക്കുന്നു.



ഡോ.ആൽബി ജോൺ വർഗീസ്

∙കോർപറേഷൻ കൈക്കൊണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണു കോർപറേഷൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരുന്നു ഊന്നൽ. ഇവരെ കണ്ടെത്തി കർശനമായി ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തു. ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവർക്കും 28 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിച്ചു. ക്വാറന്റീൻ ചെയ്ത വീടുകൾക്കു പുറത്ത് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇതു ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടിയെടുത്തു. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കു ടെലഫോൺ കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. കോർപറേഷൻ ജീവനക്കാർ ടെലഫോൺ വഴിയും നേരിട്ടും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി.

∙കോർപറേഷന്റെ കണ്ടയ്ൻമെന്റ് പ്ലാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്?

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോർപറേഷൻ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടയ്ൻമെന്റ് മേഖലാ പ്ലാനാണ് (നിയന്ത്രണ മേഖല). ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള 2500 വീടുകളിൽ (കോർപറേഷനു കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ ജീവനക്കാർ ദിവസവും പരിശോധന നടത്തും. ക്വാറന്റീൻ കാലയളവായ 28 ദിവസം ഇതു തുടരും. ഇതുവരെ കോർപറേഷനിൽ 10 സ്ഥലത്താണു പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു മേഖലയിൽ 25 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണു ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഒരാൾ 25 വീടുകൾ കവർ ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമെ, ഈ വീടുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള 7500 വീടുകളെ ബഫർ സോണുകളായി (സംരക്ഷിത മേഖല) തിരിച്ചു. ഈ വീടുകളിൽ മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരിശോധന നടത്തും. രണ്ടു മേഖലകളിലെ 10,000 വീടുകളിൽ നിന്നു രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, പ്രമേഹം, ഷുഗർ രോഗികൾ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഇതു ദിവസവും വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണ, സംരക്ഷിത മേഖലകളിലെ വീടുകൾ അണുമുക്തമാക്കുന്നതു തുടരുന്നു.

∙ഒരുപാട് മലയാളികൾ ചെന്നൈയിലുണ്ട്. പലരും അന്വേഷിക്കുന്നതു നാട്ടിലേക്കു എങ്ങിനെ പോകാമെന്നാണ്?

പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെങ്കിലും വീടുകളിലെത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. സമൂഹത്തിന്റെയാകെ നന്മയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു തന്നെ തുടരുകയെന്നതാണു ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അടിയന്തര യാത്രകൾക്കു മാത്രം ഇപ്പോൾ കോർപറേഷൻ പാസ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹം, മരണം, ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ചികിൽസ എന്നിവ മാത്രമാണു അടിയന്തര ആവശ്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനാന്തര യാത്രകൾക്കു കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറാണു പാസ് അനുവദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമാണു ഇതു നൽകുന്നത്.

∙ചെന്നൈ പോലൊരു മഹാ നഗരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു?

കേരളത്തിൽ നിന്നു നിന്നു നാട്ടിലേക്കു പോകാനായി വന്നു ട്രെയിൻ കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോർപറേഷന്റെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് പരമാവധി 50-60 പേരെയാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും സോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ ശുചീകരണ വസ്തുക്കളും നൽകുന്നു. ഇതിനു പുറമെ, ലോക്ഡൗൺ കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ മൂവായിരത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കു അരിയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

∙വീടുകളിലേക്കു പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കോർപറേഷൻ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നല്ലോ? എങ്ങിനെയാണു പ്രതികരണം?

ഇതിനു നല്ല പ്രതികരണമാണു ലഭിക്കുന്നത്. അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കു ക്ഷാമം വരുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. ട്രെയിനിലും മറ്റും ചരക്കു നീക്കം സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു ഉറപ്പാക്കാൻ ഉന്നതതലത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദയവായി, വീട്ടിലിരിക്കുക. അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകകൾ കഴുകുക. സമൂഹ അകലം പാലിക്കുക. കോവിഡിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ സ്വന്തം പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നുവെന്നു എല്ലാവരും ഉറപ്പാക്കുക.

ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

സൗത്ത് ചെന്നൈ : 9445194802

നോർത്ത് ചെന്നൈ : 9445477658

സെൻട്രൽ ചെന്നൈ : 9445190698

ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം : 1800120555550, 044-25384520, 044-25384530, 044-24300300, 9444340496, 8754448477.

