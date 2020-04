കൊറോണ ഭീതിയിൽ രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ചു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വൻ വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിസാമുദ്ദീനിൽ ആയിരത്തിലധികംപേർ ചേർന്ന തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ഡൽഹി പൊലീസ് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇത്തരം കടകളിലെല്ലാം തന്നെ 10–15 പേരിൽക്കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ജീവനക്കാരായിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറുഭാഗത്ത് മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ ആയിരത്തോളം പേരുടെ കൂട്ടത്തെ പൊലീസ് വകവച്ചുമില്ല.

നിർബന്ധിച്ച് കടയടപ്പിച്ചു, മോശമായി പെരുമാറി

മാർച്ച് 25, നിസാമുദ്ദീൻ മേഖലയിലെ വഴിയോരത്ത് ഗോൽഗപ്പ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരൻ 68കാരൻ ഗുർബിന്ദർ സിങ്ങിനെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു. സിങ്ങിനെതിരായ കുറ്റം ഇങ്ങനെ – കട പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ 6–7 പേർ കൂട്ടംകൂടിനിൽക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ കൂടരുതെന്ന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശത്തെ ലംഘിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിതെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. സിങ്ങിനെക്കൂടാതെ, മാർച്ച് 25 മുതൽ 28 വരെ നിസാമുദ്ദീനിൽ 3 പേർക്കെതിരെകൂടി ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, മധുരപലഹാരക്കടയുടമ, മറ്റൊരു കടയുടമ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ നിർദേശം ലംഘിച്ചതിനെതിരെയാണ് കേസ്.

പരിശോധിക്കാനെത്തിയ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ കടയുടമകളെയും ജീവനക്കാരെയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരെയും മോശംഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. നിർബന്ധപൂർവം കടയടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് വക്താവ് മൻദീപ് സിങ് രൺധാവ വിസമ്മതിച്ചു.

മർക്കസ് സമ്മേളനം ‘ശ്രദ്ധിക്കാതെ’ പൊലീസ്

ഡൽഹിയിലെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നും ഹോട്ട്സ്പോട്ടെന്നും പിന്നീടു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീനിൽ 1000ൽ അധികംപേർ വന്നുകൂടിയ സമ്മേളനത്തെ ഡൽഹി പൊലീസ് ‘ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നു’ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. നിസാമുദ്ദീൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു മതിലിന് ഇപ്പുറമാണ് അലാമി മർക്കസ് മസ്ജിദ്. അതിനാൽ ഈ അശ്രദ്ധ മനഃപൂർവം ആണെന്നു വിലയിരുത്തേണ്ടിവരും. നടപടിയെടുക്കുന്നതിനു പകരം മാർച്ച് 24ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ മസ്ജിദിലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് നോട്ടിസ് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയപ്പോൾ എപ്പിഡമിക് ആക്ടും ഐപിസിക്കു കീഴിലെ നിയമങ്ങളും എടുത്തു പ്രയോഗിച്ചു. തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തെ തലവൻ മൗലാന സാദ് ഖണ്ഡാൽവിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മർക്കസ് മസ്ജിദിനെതിരെയും എഫ്ഐആർ എടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും മാർച്ച് 31ന് എത്തി. പക്ഷേ, സമയം വളരെ വൈകിയിരുന്നു.

