കോവിഡിനെതിരെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ട്; യുഎന്നിൽ സംയുക്ത പ്രമേയം

യുഎൻ ∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. യുഎന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലി പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎന്‍ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 193 രാജ്യങ്ങളും പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആഗോളതലത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം കടന്നെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ചു യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഇതുവരെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നില്ല.

മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുത്താനും രാജ്യാന്തര സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി പൊതുവിവരങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ അറിവ്, മികച്ച ശീലങ്ങൾ എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രസക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പൂർണമായി ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രമേയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

പകർച്ചവ്യാധിയോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനമോ, വർഗ്ഗീയതയോ, സ്‌പര്‍ദ്ധയോ പാടില്ലെന്നു പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം റഷ്യ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രമേയം പൊതുസഭ തള്ളി. യുഎന്‍ രക്ഷാ സമിതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്താവൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് തള്ളിയത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ബ്രിട്ടന്‍, അമേരിക്ക, യുക്രൈന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമാണ് പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്തത്.

കോവിഡെന്ന മഹാമാരിയെയും അതുണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പാണ് പ്രമേയമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാൻ ആഗോള വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന അഭ്യർഥനയോട് 11 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതായും ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വാക്കുകൾ സമാധാനമാക്കി മാറ്റുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്.

യെമൻ, ലിബിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷം വർധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. കാമറൂൺ, സെൻ‌ട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, കൊളംബിയ, ലിബിയ, മ്യാൻമർ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ദക്ഷിണ സുഡാൻ, സുഡാൻ, സിറിയ, യുക്രെയ്ൻ, യെമൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കക്ഷികളാണ് വെടിനിർത്തൽ അഭ്യർഥനയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ഗുട്ടെറസ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: UNGA adopts resolution on COVID-19, calls for global cooperation to fight pandemic