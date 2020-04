കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു; തെളിവ് പുറത്ത്

കൊച്ചി∙ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ‍ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ക്വാറന്റീന്‍ കാലയളവില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെന്ന പി.ടി.തോമസ് എംഎൽഎയുടെ ആരോപണത്തിനു തെളിവ്. ക്വാറന്റീനില്‍ പോകുന്നവര്‍ക്ക് ശമ്പള അവധി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസറുടെ പുതിയ ഉത്തരവിലാണ് ഡോക്ടറുടെ പേരടക്കം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ക്കിടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ടായ വീഴ്ചകള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച പി.ടി. തോമസ് അവയ്ക്കൊപ്പം ഉന്നയിച്ചതാണ് ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ട ഡോക്ടര്‍ ജനറല്‍ ആശൂപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെന്ന ആരോപണം. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത രണ്ടു പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടുപിന്നാലെ പി.ടി. തോമസിന്റെ ആരോപണം തള്ളി മന്ത്രി സുനില്‍ കുമാര്‍ രംഗത്തെത്തി.



മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഇതേ മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഈ സംഘത്തിലെ മുഴുവന്‍ പേരെയും ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചുള്ള ഡിഎംഒയുടെ 29ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവും പുറത്തായി. എന്നാല്‍ മന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറുടെ പേരു സഹിതം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഡിഎംഒയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവ്.

English Summary : The doctor who was in covid duty list did surgery during quarantine period