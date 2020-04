തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈറ്റണച്ച് കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം വൈദ്യുതവിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയില്‍ െകഎസ്ഇബി. ഒരേസമയം എല്ലാവരും ലൈറ്റണയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഇത് പവര്‍ ഗ്രിഡിന്‍റെ സന്തുലനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാല്‍ വൈദ്യുതി വിതരണം ആകെ തകരാറിലാവുമെന്നതാണ് ആശങ്ക. ഇതിനായി കെഎസ്ഇബി മുന്‍കരുതലെടുത്തു. പവര്‍ഗ്രിഡിന്‍റെ സന്തുലനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം.

ലൈറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ‌ 350 – 400 മെഗാവാട്ട് വരെ കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒൻപതു മണിക്കു മുൻപ് രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ നിർത്തും. ലോഡ് കുറയ്ക്കും. തിരികെ ലൈറ്റ് ഓണാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഫീഡറുകൾ നിർത്തി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കും. എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യരുതെന്ന് കെഎസ്ഇബി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: KSEB precaution to tackle issue that may cause due to switching off lights at the same time