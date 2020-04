തിരുവനന്തപുരം‌∙ കോവിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ച അന്ധകാരത്തെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് നേരിടാന്‍ നാളെ രാത്രി 9 മണിക്ക് 9 മിനിട്ടു നേരം വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ അണച്ച് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അന്തര്‍സംസ്ഥാന ലൈനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നു കെഎസ്ഇബി. ലൈറ്റുകള്‍ ഒരുമിച്ച് അണയ്ക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുത്തനെ കുറയ്ക്കുമെന്നും, ഇതിലൂടെ ലൈനുകള്‍ തകരാറിലായി ജനങ്ങള്‍ ഇരുട്ടിയാകുമെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.



ഞായറാഴ്ച രാത്രികളില്‍ ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം 3400-3500 മെഗാവാട്ടാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ലൈറ്റുകള്‍ അണച്ചാല്‍ ശരാശരി 350 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കെഎസ്ഇബി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എര്‍ത്ത് അവര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അരമണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ അണയ്ക്കാറുണ്ട്. ശരാശരി 200 മുതല്‍ 300 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ് കേരളത്തിലെ ഉപയോഗത്തില്‍ കുറവുണ്ടായത്.

ഗ്രിഡുകള്‍ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. വേനല്‍മഴ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില്‍ 700 മെഗാവാട്ട് വരെ കുറവുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 40,000 മെഗാവാട്ടോളം ഉല്‍പാദനശേഷിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സോളാര്‍ പദ്ധതികള്‍. മേഘങ്ങള്‍ മൂടികിടക്കുന്ന സീസണുകളില്‍ ഉല്‍പാദനം പകുതിയാകും. ഇതൊന്നും ഗ്രിഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കാറില്ല.



ഉപയോഗം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും താങ്ങാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് അന്തര്‍ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ലൈനുകള്‍ അടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രിഡ്. ഒരു മേഖലയില്‍ വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞാല്‍ മറ്റൊരു മേഖലയില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കൊണ്ട് ആ കുറവ് നികത്തും. ഇടുക്കിയിലെ ഉല്‍പാദനം മുഴുവന്‍ നിലച്ചാലും കേരളത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഗ്രിഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം.

50 ഹെഡ്‌സിലാണ് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണം. ഇതില്‍ താഴ്ന്നാലും കൂടിയാലും ലൈനുകളെയും ജനറേറ്ററുകളെയും ബാധിക്കും. അതിനാല്‍ ഈ ഫ്രീക്വന്‍സിയില്‍ കൂടിയാല്‍ ഉല്‍പാദനം ഓട്ടോമേറ്റിക്കായി കുറയുന്ന തരത്തിലാണ് 10 മെഗാവാട്ടിന് മുകളില്‍ ഉല്‍പാദനശേഷിയുള്ള ജനറേറ്ററുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ഫ്രീക്വന്‍സി കുറഞ്ഞാല്‍ ഉല്‍പാദനം കൂടും. ഞായറാഴ്ച ഉപയോഗം കുറഞ്ഞാലും വൈദ്യുതി ശൃംഖലയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സാരം.



വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ കത്തുന്നതിലൂടെ പരമാവധി 50 വാള്‍ട്ടാണ് ചെലവാകുന്നത്. ബള്‍ബുകള്‍ അണയ്ക്കുന്നത് വലിയ രീതിയില്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനിടയില്ല. വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ അണച്ചാലും വൈദ്യുതി കൂടുതല്‍ ചെലവാകുന്ന തെരുവു വിളക്കുകള്‍ ഞായറാഴ്ച പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ ദേശീയ ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്റര്‍ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി. 9 മണിക്ക് വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ അണയ്ക്കുമ്പോള്‍ ജലവൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം കൂട്ടാനാണ് നിര്‍ദേശം. 9 മിനിട്ടിനുശേഷം വിളക്കുകള്‍ തെളിക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുന്നതിനെ നേരിടാനാണ് ഉല്‍പാദനം കൂട്ടുന്നത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഈ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകണം. 9 മണിക്ക് മെയിന്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് കെഎസ്ഇബി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെ വിളക്കുകള്‍ മാത്രം അണച്ചാല്‍ മതിയെന്നും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഓഫ് ആക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Coronavirus Outbreak, PM Urges People To Dispel Darkness By Switching Off The Lights. KSEB Explanation