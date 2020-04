പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിക്കല്‍ ആഹ്വാനം അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കും: മഹാരാഷ്ട്ര

മുംബൈ ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിക്കല്‍ ആഹ്വാനം അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജമന്ത്രി നിതിന്‍ റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. ഒരേസമയത്ത് എല്ലാവരും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഊര്‍ജവിതരണ സംവിധാനത്തെ തകരാറിലാക്കും. വൈദ്യുതി വിതരണം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ കുറഞ്ഞത് 12 മുതല്‍ 16 മണിക്കൂര്‍ വരെയെടുക്കും. ഇതിലൂടെ അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ തടസപ്പെടുമെന്നും നിതിന്‍ റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പരിഹസിച്ച ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത ജനങ്ങള്‍ വീട് കത്തിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പരിഹസിച്ചു. ‘കയ്യടിക്കാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജനം റോഡിലിറങ്ങി ഡ്രമ്മടിച്ചു, ദീപം കത്തിക്കാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വീട് കത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ’ – റാവുത്ത് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

