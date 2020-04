നാഗ്പുരിൽ നിന്നു കാൽനടയായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക്; വീടണയും മുൻപ് മരണം

ചെന്നൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിൽ നിന്നു കാൽനടയായി നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ട നാമയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി വഴി മധ്യേ തളർന്നു വീണു മരിച്ചു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കാരനായ ലോകേഷ് (22) ആണു തെലങ്കാന മാറടപ്പള്ളിയിലെ താൽക്കാലിക അഭയ കേന്ദ്രത്തിൽ മരിച്ചത്. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഇരുപതോളം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ട നാഗേഷ് 450 ലേറെ കിലോമീറ്റർ നടന്നും ചരക്കുവാഹനങ്ങളിലുമായി പിന്നിട്ടിരുന്നു.



തൊഴിൽ ഉടമ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. ഭക്ഷണം ഒരു നേരമാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ പൊലീസാണ് ഇവരെ അഭയ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടൻ ലോകേഷ് തളർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. നിർജലീകരണവും തളർച്ചയുമായാണു മരണ കാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Tamil Nadu Man's 450-km Walk Amid Lockdown Becomes His Last