കോട്ടയം ∙ കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള പോരാട്ടം എല്ലായിടവും ശക്തമാക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ച് ലണ്ടൻ. 9 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത്യാധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള ആശുപത്രി ഉയർന്നത്. 2012ൽ ഒളിംപ്ക്സിനു വേദിയായ ന്യൂഹാം എക്സൽ സ്റ്റേഡിയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയത്. ലക്ഷക്കണക്കിനു കായിക താരങ്ങളുടെ ആരവങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പോൾ അതിജീവനത്തിനുള്ള തീവ്രപ്രയത്നങ്ങളുടെ വേദിയായി.

ലണ്ടൻ എക്സൽ സെന്റർ ആശുപത്രിയാക്കാൻ യുകെയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരും ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യവും കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയെന്ന ബഹുമതിയാണ് ഇതിനു ലഭിക്കുകയെന്നു 2012 ലെ ഒളിംപിക്സിനും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി നിർമാണത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ന്യൂഹാം കോർപറേഷൻ മുൻ സിവിക് അംബാസഡർ ഡോ. ഓമന ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു. ഡോ. ഓമന ഇപ്പോൾ കോർപറേഷൻ കൗൺസിലറാണ്.

100 ഏക്കർ വരുന്ന സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിൽ ഒളിംപിക്സിലെ ബോക്സിങ്, ടേബിൾ ടെന്നിസ്, ജൂഡോ തുടങ്ങിയ 7 മത്സരങ്ങളാണു നടന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം അടിയന്തര പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. ബ്രിട്ടനിലെ നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിനെ സഹായിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യുകെയിൽ ഇതുവരെ 34,192 പേരെയാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. 2,926 പേർ ‌മരിച്ചു. ദിവസം കഴിയുന്തോറും എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ 500 കിടക്കകളാണുള്ളത്. കൂടുതൽ കിടക്കകളും സൗകര്യങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിക്കും. പൂർണ ശേഷിയിൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ 16,000 തൊഴിലാളികൾ വരെ ആവശ്യമാണെന്നാണു കണക്ക്. 2020 മാർച്ച് 30ന് ആശുപത്രിയുടെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിലവിലുള്ള എൻ‌എച്ച്എസ് ട്രസ്റ്റായ ബാർട്ട്സ് ഹെൽത്ത് എൻ‌എച്ച്എസ് ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറി. കാരണം എൻ‌എച്ച്എസ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശുപത്രി നേരിട്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളില്ല. ലണ്ടനിലെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ജില്ലയായ കാനറി വാർഫിനും ലണ്ടൻ സിറ്റി വിമാനത്താവളത്തിനും ഇടയിലാണ് ആശുപത്രി.

English Summary: Largest critical care unit set up in London to fight Covid 19