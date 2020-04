കോവിഡ് അന്ധകാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻവെട്ടം; തെളിഞ്ഞു ഐക്യദീപം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു നേരിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യം. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതിന് വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ അണച്ചും ദീപങ്ങൾ തെളിച്ചും ജനങ്ങൾ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേർന്നു. ഒൻപതു മിനിറ്റു നേരത്തേക്കാണ് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിളക്കുകൾ തെളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ജനം ഏറ്റെടുത്തത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജനത കർഫ്യൂ, ലോക്ഡൗൺ എന്നീ നടപടികളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ദീപം തെളിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളക്ക് തെളിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദീപം തെളിയിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ വീടുകളിൽ ഐക്യദീപം തെളിച്ചപ്പോൾ. തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് വീടിനു മുൻവശത്ത് ലൈറ്റുകൾ കെടുത്തി ചെരാതുകൾ തെളിയിക്കുന്ന കുടുംബം. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ലൈറ്റുകള്‍ അണച്ച് ദീപം തെളിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലും ലൈറ്റുകള്‍ അണച്ചു. ജീവനക്കാര്‍ ടോര്‍ച്ച് ലൈറ്റ് തെളിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം സ്വവസതികളിൽ വിളക്കു തെളിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കൊച്ചിയിൽ ദീപം തെളിയിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം ∙ ടോണി ഡൊമനിക് മലപ്പുറം എംഎസ്പി ക്യാംപിൽ. ചിത്രം∙ സമീർ എ. ഹമീദ് കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത വിളക്കുതെളിക്കലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടഗ്രാമം കരുമത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

ഒന്നിച്ചു ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കുമ്പോൾരാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ശൃംഖല താറുമാറാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഐക്യദീപം വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചില്ലെന്നു ഊർജമന്ത്രി ആർ.പി.സിങ് പറഞ്ഞു.

കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ഭാര്യയും വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത വിളക്കു തെളിയിക്കൽ നടന്നപ്പോൾ. കൊല്ലം നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം:അരവിന്ദ് ബാല∙മനോരമ

ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം വീട്ടിലെ ലൈറ്റണച്ച്, മെഴുകുതിരിയോ ചെരാതോ ടോർച്ചോ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷോ തെളിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9നു പുറത്തുവിട്ട 11 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലായിരുന്നു ആഹ്വാനം. സാമൂഹിക അകലത്തിന്റെ ലക്ഷ്മണ രേഖ പാലിച്ചുവേണം ദീപം തെളിക്കലെന്നും ആരും വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

തൃശൂരിൽ ഐക്യദീപം തെളിക്കുന്ന കുടുംബം. ചിത്രം: ഉണ്ണി കോട്ടയ്ക്കൽ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലാറ്റുകളില്‍ വിളക്കുതെളിച്ചപ്പോള്‍, പത്തടിപ്പാലത്തു നിന്ന്. ചിത്രം∙ റോബർട്ട് വിനോദ്

വീടിന്റെ വാതിൽക്കലോ ബാൽക്കണയിലോ നിന്ന് ദീപം തെളിക്കണം. അതിലൂടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ അതീതശക്തിയും നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷ്യവും വ്യക്തമാകും. രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനത്തെക്കുറിച്ചു മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണമെന്നും ഇത് പ്രതിസന്ധിയെ ഒത്തൊരുമയോടെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ജയിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി ഫെഡറല്‍ സിറ്റി പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തിലെ താമസക്കാര്‍ ദീപം തെളിച്ചപ്പോള്‍. ചിത്രം ∙ ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത വിളക്കുതെളിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ വീടുകളിൽ ദീപം തെളിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം∙ നിഖിൽ രാജ്

English Summary: India Lights Lamps To Show Unity In Fight Against COVID-19