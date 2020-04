പ്രത്യേക പരിഗണനാ വിഭാഗത്തിന് 24 മണിക്കൂർ ഹെൽപ് ഡസ്ക്, വാർ റൂം

പാലക്കാട് ∙ കോവിഡ് ബാധിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിരേ‍ാധവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ ഹെൽപ് ഡസ്കും നെറ്റ്‍വർക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളിലെ ഹെൽപ് ഡസ്കിലൂടെ ഈ വിഭാഗത്തിന് മരുന്നും അത്യാവശ്യ സേവനവും ഉറപ്പാക്കാനാണു ശ്രമം. വയേ‍ാധികർ, വിവിധ രേ‍ാഗങ്ങൾക്കു ചികിത്സയിലുള്ളവർ, രേ‍ാഗപ്രതിരേ‍ാധശേഷി കുറഞ്ഞവർ, സുരക്ഷിതസ്ഥലം ഉറപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്നിവർക്കായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി കൺവീനറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹെൽപ് ഡസ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും ലഭിക്കുന്ന മെ‍ാബൈൽഫേ‍ാൺ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

വാർഡുതല സമിതികൾക്കാണു നടത്തിപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളും ഉണ്ടാകരുതെന്നു വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവരുടെ പ്രതിരേ‍ാധത്തിന് സമയബന്ധിത നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്കും മെ‍ാബൈൽ വഴി മറുപടി നൽകണം. ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകൾ, സംസ്ഥാന കേ‍ാവിഡ് വാർ റൂം. പ്രാഥമിക ആരേ‍ാഗ്യകേന്ദ്രം, കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, ഐസിഡിഎസ്, റേഷൻ വിതരണ സംവിധാനം, പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകത അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റു അവശ്യ സർവീസുകളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഹെൽപ് ഡസ്ക് പ്രവർത്തനം.



പ്രത്യേക പരിഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ ഡസ്കിന്റെ ഫേ‍ാൺ നമ്പർ പതിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവർ, ആശ്രയമില്ലാത്ത കിടപ്പുരേ‍ാഗികൾ, വീടില്ലാത്തവർ എന്നിവരുടെ ചുമതല പ്രത്യേകം ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച്, അവരുടെ വിവരം വാർ റൂമിലേക്കു നൽകണം. ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർ, നിരീക്ഷത്തിലുള്ളവരുടെ വീടുകൾ എന്നിവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ഹെൽപ് ഡസ്കാണ്. ഇതുവഴി രേ‍ാഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയാനും കഴിയുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.



English Summary: Covid 19: Local self government in Kerala will start 24 hour help desk