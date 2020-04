കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിലും ഓട്ടം മുടങ്ങില്ല; വീട്ടിനുള്ളിൽ മാരത്തൺ ഓടി പത്മകുമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തു വീട്ടിനുള്ളിലും മാരത്തണ്‍ ഓടാം എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പത്മകുമാര്‍. 42 കിലോമീറ്റര്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഓടിയ പത്മകുമാര്‍ പുതിയ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ കൂടിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓട്ടം പത്മകുമാറിന് ജീവിതചര്യയാണ്. കോവിഡല്ല ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പത്മകുമാര്‍ ഇങ്ങനെ ഓടികൊണ്ടിരിക്കും.

അതിനു മൈതാനമെന്നോ വീടെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പത്മകുമാര്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങി. എന്നാല്‍ ഇഷ്ടവിനോദമായ മാരത്തണിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായില്ല. 42 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടാന്‍ നാലര മണിക്കൂറോളം എടുത്തു. നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തിനെയും അതിജീവിക്കാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം വ്യായാമമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോദനമാകവുകയാണു പത്മകുമാര്‍.

