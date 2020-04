‘മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം: കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിന് അതതു മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കായി പദ്ധതി തയാറാക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് നിർദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മന്ത്രാലയവും 10 മുൻ‌ഗണനാ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 10 പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ പ്രതിസന്ധി ‘മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സംരംഭം കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. കർഷകരെക്കുറിച്ചും വിളവെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ച മോദി, കർഷകരെ കമ്പോള സ്ഥലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടാക്സി സർവീസ് മാതൃകയിൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക്ഡൗൺ സമയത്തെ നടപടികളും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി നടപ്പാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

മന്ത്രിമാർ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തണമെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജില്ലാതല മൈക്രോ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പങ്കുവച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നത്.

English Summary: An Opportunity to boost make in India says PM Modi to cabinet ministers